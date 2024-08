Welser Messe: "Langosch und Kettenkarussell gehören dazu"

Ein bisschen schwebte Sophie aus Steinhaus nach ihrer Fahrt mit dem Riesenrad auf dem Welser Volksfest noch in anderen Sphären. "Auf so einem hohen war sie noch nie", erzählte Manuel Hopf. Er besuchte mit seiner Frau Beate und seiner Tochter am Familienfreitag das Festgelände. "Unser Mädchen ist jetzt drei, da gibt es schon ein gutes Angebot", sagte Hopf.

Am ersten Nachmittag nach der Eröffnung herrschte bereits reger Andrang. Viele Familien nutzten die Rabatte bei den Fahrgeschäften. "Es sind für mich Kindheitserinnerungen, die ich jetzt gerne an meine eigenen Kinder weitergebe", sagte Michaela Kuna, die mit ihren Töchtern nach Wels gekommen war. Für sie führte der erste Weg zum Kettenkarussell. "Das gehört dazu, genauso wie Langosch", sagte Kuna.

Reger Andrang herrschte am Freitag beim Familientag. Bild: Wolfgang Simlinger/Cityfoto

Das 38 Meter hohe Riesenrad ist nur eine von vielen Attraktionen, die das Volksfest einen Besuch wert machen: Zahlreiche Fahrgeschäfte, Standl und das Festzelt bieten alle Kirtag-Genüsse. Auch das Programm mit Livemusik, Tanzabend und Disco hält viele Highlights bereit.

Noch dieses Wochenende und kommende Woche von Donnerstag bis Sonntag herrscht in Wels Volksfesttrubel. Das Programm gibt es unter welser-volksfest.at

