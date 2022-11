Gesprächsstoff lieferte in Bad Leonfelden gestern der OÖNachrichten-Exklusivbericht über die positive Vorprüfung des Landes Oberösterreich – mit dem Ergebnis, das Projekt für ein Langlaufzentrum am Standort Weigetschlag, einer Ortschaft in Bad Leonfelden, als genehmigungsfähig und förderwürdig einzustufen.