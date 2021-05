Lange Warteschlange und großer Ärger vor Welser Impfzentrum

Eine organisatorische Panne war gestern Vormittag der Auslöser für eine lange Menschenschlange vor dem Impfzentrum in der Stadthalle. Die Wartenden standen bis zum Eingang in den Welser Volksgarten. Die Betroffenen, die rechtzeitig zu ihrem Impftermin erschienen waren, mussten teilweise Wartezeiten von einer Stunde und mehr in Kauf nehmen.

Ihr Ärger richtete sich zunächst gegen den Magistrat: "Es haben sich bei uns einige Leute beschwert. Für das Impfzentrum in der Stadthalle ist aber nicht der Magistrat, sondern das Land zuständig", betont Paul Hammer vom Bürgermeisterbüro. Nach Bekanntwerden der Panne wurde mit Unterstützung der Stadtverwaltung und des Roten Kreuzes eine vierte Impfstraße in Betrieb genommen. Gleichzeitig schwärmten Mitarbeiter aus, um die Wartenden zu beruhigen und mit Traubenzucker zu versorgen.

Der Fehler sei laut Landeskrisenstab durch eine Vermischung von Anwärtern für eine Erst- und Zweitimpfung entstanden. Dies habe einen höheren administrativen Aufwand und in der Folge einen bedauerlichen Rückstau bewirkt.