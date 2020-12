Lange Staus durch Kontrollen an der Grenze

Die Polizei startete am Samstag mit den Grenzkontrollen, es kam zu langen Staus und Wartezeiten. Wer seit Samstag nach Österreich einreist und nicht unter die bekannten Ausnahmegründe (Pendler, regelmäßige Besuche, unaufschiebbare Gründe, Anm.) fällt, muss sich sofort in eine zehntägige Quarantäne begeben, die OÖNachrichten berichteten. Freitesten ist erst ab dem fünften Tag möglich. Es bildeten sich bereits in der Nacht auf Samstag lange Schlangen am Grenzübergang Suben (Bezirk Schärding). Am Nachmittag reichte der Stau auf der deutschen A3 bei Passau Richtung oberösterreichische Grenze 17 Kilometer zurück. Grund seien die vielen Reiserückkehrer, sagt ein Sprecher der Polizei. Viele sollen durch Österreich weiter in den Süden unterwegs sein. Dies sei an den Kennzeichen zu erkennen.

Lange Wartezeiten hat es am Samstag auch an anderen österreichischen Grenzübergängen gegeben, so etwa in Nickelsdorf, wo es sich zeitweise bis zu 25 Kilometer staute. Die Autos standen von der Grenze bis Neusiedl am See in der Kolonne und kamen nur schleppend voran. Mehrere Stunden Wartezeit waren die Folge.

Die neuen Grenzregeln werden Einreisende und Beamte noch länger beschäftigen: Durch den erneuten harten Lockdown nach Weihnachten wird die Einreiseverordnung bis 18. Jänner verlängert. Eigentlich sollte die Regelung nur bis 10. Jänner in Kraft sein. Um Staus zu vermeiden, empfiehlt die AGES, die Formulare ausgedruckt und ausgefüllt an die Grenze mitzunehmen. Alle Ausnahmebescheinigungen findet man auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums.

Grenzkontrollen auch in Bayern

Kontrolliert wurde nicht nur auf österreichischer, sondern auch auf deutscher Seite. Am Grenzübergang Braunau-Simbach fanden Freitagabend wieder Kontrollen statt, dabei stellten die bayerischen Polizisten mehrere Verstöße gegen die deutsche Einreisequarantäneverordnung fest. So konnten zwei Braunauer keine triftigen Gründe für ihren Grenzübertritt nennen, was mit Bußgeld geahndet wird. Später kontrollierten die Beamten zwei Simbacher, die zu Fuß aus Braunau kamen. Der Polizei erklärten sie, dass sie sich in Braunau mit Freunden getroffen hätten. Beide erwartet nun ein Weihnachtsfest zu Hause in Quarantäne. (lp)

