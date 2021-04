Langbathsee: Unbekannte rissen Kröten die Beine aus

Einen entsetzlichen Fund machten Spaziergänger am vergangenen Wochenende in Ebensee (Bez. Gmunden). Entlang des Weges am Vorderen Langbathsee lagen mehrere Kröten, denen offenbar bei lebendigem Leib die Beine ausgerissen worden waren.

Die geschockten Passanten veröffentlichten Fotos der verstümmelten Tiere in sozialen Medien und informierten die Gemeinde Ebensee, die wiederum die Bezirkshauptmannschaft in Kenntnis setzte. Mittlerweile wurde die Causa auch an die Polizei weitergeleitet, bestätigt Bezirkshauptmann Alois Lanz.

"Offenbar gibt es Leute, die nicht wissen, dass Kröten streng geschützte Tiere sind", sagt Christa Tatár, die sich seit Jahren für Amphibien im Salzkammergut einsetzt. Naturschutzwachorgan Manfred Reininger vermutet, dass sogenannte "Fröschler" für die Tierquälerei verantwortlich sind.

Bei der früher gängigen Tradition wurden Frösche getötet, um die Froschschenkel zu verzehren.

