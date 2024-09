Landwirtschaft: "Die Hitze hat uns mehr geschadet als das Wasser"

Stefan Achleitner in Fraham (Bezirk Eferding) hat es erwischt. Auf den letzten Metern quasi, als das Ende der Flut schon in Sichtweite war. Da trat der Innbach doch noch über die Ufer und breitete sich über weite Flächen in der Umgebung aus. Rund zehn Hektar seiner Ackerfläche wurden in der Nacht auf Dienstag überschwemmt. Und mit ihnen der dort wachsende Chinakohl, Kraut und Wirsing. Wo seine Felder sein sollten, war plötzlich ein See.