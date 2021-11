Landwirt verfolgte mit dem Auto Eierdiebe

Die Täter hatten versucht, mit einem Brecheisen die an der Wand des Ladens montierte Kassa aufzustemmen – einmal mit Erfolg.

Am frühen Samstagabend bemerkte der 39-jährige Besitzer von Hof und Laden den sechsten Einbruchsversuch. Als die ertappten Täter in ihrem Auto zu fliehen versuchten, nahm der bestohlene Landwirt in seinem eigenen Pkw die Verfolgung auf.

Auf seinem Handy kontaktierte er die Polizei. Während er hinter den Dieben herfuhr, hielt er die Beamten ständig über ihren Standort auf dem Laufenden. So konnten die Polizisten die beiden Diebe schließlich in Thalheim bei Wels finden und nach einer kurzen Verfolgung festnehmen.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 28-Jährigen und einen 20-Jährigen aus Rumänien, beide leben im Bezirk Wels-Land. Im Zuge der Festnahme fanden die Beamten das Brecheisen. Außerdem stellten sie fest, dass auf dem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Auto gestohlene Kennzeichen montiert waren.

Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung eines der Beschuldigten stellten die Beamten außerdem 93 gestohlene Eier sicher. Beide werden angezeigt.