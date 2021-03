Landwirt setzte sich mit Betäubungsgerät selbst außer Gefecht

Der 56-Jährige wollte am Sonntag gegen 16 Uhr bei seinem Anwesen ein Ziegenkitz mit dem Betäubungsapparat betäuben und anschließend schlachten. Dabei rutschte der Mann mit der linken Hand ab und schoss sich in den linken Unterarm. Der Landwirt wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

