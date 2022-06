Landwirt im Mühlviertel durch Heuballen schwer verletzt

Der 80-Jährige transportierte gegen 15 Uhr in Neumarkt im Mühlkreis Heuballen mit einem Hoflader in das Heulager und stapelte sie dort auf einer Palette. Aufgrund eines Dachsparrens dürfte sich der oberste der drei gestapelten Heuballen verkeilt haben, so die Polizei. Der Bauer dürfte daher versucht haben, mit einer Heugabel den Ballenturm gerade zu richten, worauf dieser auf ihn stürzte.

Die Tochter des Mannes fand den 80-Jährigen schließlich am Boden liegend und vor Schmerzen stöhnend. Nachdem der Mann wegen seiner schweren Verletzungen noch keine Angaben zum Unfall machen konnte, ist der genaue Hergang noch nicht restlos geklärt. Er wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.