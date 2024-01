Landwirt (73) stürzte in Hörsching mit Arbeitsbühne 6 Meter ab

Der Mann war mit einer hydraulischen Arbeitsbühne, die sich aus der Haltevorrichtung des Traktors gelöst hatte, sechs Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 73-jährige Altbauer war gegen 8.15 Uhr mit seinem 21-jährigen Neffen mit dem Traktor in den Wald gefahren. Zuvor hatte er die hydraulische Arbeitsbühne an der Anhängevorrichtung des Traktors montiert. Der Neffe stellte den Traktor ab und fuhr die Arbeitsbühne mit seinem Onkel in die Höhe. Durch eine Verlagerung des Schwerpunkts dürfte die Arbeitsbühne samt Traktor in Schieflage geraten sein, hieß es im Polizeibericht. Der 73-Jährige stürzte mitsamt der Arbeitsbühne sechs Meter ab und fiel in den teils zugefrorenen Hörschingerbach. Der 21-Jährige konnte sich selbst aus dem Traktor befreiten und alarmierte die Einsatzkräfte. Der verletzte Altbauer wurde ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.

