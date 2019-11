Landwirt (57) überschlug sich mit Traktor - tot

Der Landwirt aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Traktor auf der Klinglbach-Forststraße talwärts in Richtung Ortsgebiet. Dabei dürfte er in einer Linkskurve zu weit an den linken Fahrbahnrand geraten sein und der Traktor kam von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte über eine fünf Meter hohe Böschung. Dabei überschlug sich der Traktor, der mit keiner Sturzkabine ausgestattet war. Das Gefährt kam in einem Bachbett seitlich zum Liegen und der 57-Jährige wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt. Angehörige fanden den Mann und holten Hilfe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen. Die Feuerwehren aus Gaflenz, Lindau-Neudorf und Weyer standen im Einsatz, um den Verunglückten und die Zugmaschine zu bergen.

