Wie Trawöger zum Bruckner-Fan wurde

Die Musik von Anton Bruckner begleitet Norbert Trawöger schon seit Kindestagen. Daheim in Bad Schallerbach lagen oft Schallplatten des großen oberösterreichischen Komponisten herum – was dazu führte, dass es eine Phase in Trawögers Kindheit gab, in der er Tag und Nacht Bruckners vierte Symphonie hörte.