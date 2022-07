Als Volksschüler hat er in den Ferien im Lager Schrauben gezählt, im Hauptschulalter hat er Baumaschinen bedient, die er in dem Alter noch nicht hätte angreifen dürfen: Kurt Bernegger ist im Familienbetrieb in Molln aufgewachsen. Seit seinem 16. Lebensjahr ist der heute 35-Jährige viel mit seinem Vater Kurt unterwegs und hat Geschäftsbereiche und Kunden kennengelernt. Während des Studiums hat der leidenschaftliche Skifahrer schon vier bis sechs Monate pro Jahr im Familienunternehmen, das