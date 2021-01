Zum Jahreswechsel wechselte Primar Georgios Koulaxouzidis (44) auch gleich seinen Wohnort. Seit 1. Jänner leitet der gebürtige Berliner mit den griechischen Wurzeln die Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz. Er folgt damit Primar Thomas Hintringer nach, der in den Ruhestand geht.