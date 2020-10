Was eigentlich nur für die Überbrückung des Lockdowns gedacht war, wurde für Musicaldarsteller Lukas Strasser zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell. Die Theaterszene lag Mitte März auf Eis. Einen Tag zuvor hatte der 29-Jährige noch an der Grazer Oper gearbeitet, doch jetzt stand alles still. „Plötzlich hatte ich Unmengen an Freizeit und ich dachte mir, dass ich die doch nicht einfach so verstreichen lassen kann“, sagt der Alkovner.