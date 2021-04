Moskau, Tokio, New York, Paris und Linz, um nur ein paar Schaffensstationen der Künstlerin Katharina Gruzei zu nennen. Und schon bald soll es wieder nach Amerika gehen. Vom Land Oberösterreich wurde die 38-Jährige mit einem Kunststipendium in der Höhe von 6500 Euro ausgezeichnet. Genug Rückenwind, um es über den Atlantik zu schaffen. Und gleich eine weitere Ausstellung in New York zu planen.