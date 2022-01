An den großen Feiertagen kommt die Familie stets zusammen. Alexander Klar und seinen Onkel Helmut findet man dann immer am selben Platz: an den gegenüberliegenden Seiten des Schachbretts. Bereits mit zwölf Jahren spielte Klar das erste Mal gegen ihn. Und verlor, das erste von vielen, vielen Malen. „Wir haben immer um kleine Wetteinsätze gespielt – 100 Kniebeugen oder einen Sprung in den kalten See“, sagt der mittlerweile 17-jährige Schüler.