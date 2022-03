Er gilt seit Jahren als eines der größten heimischen Talente in einem Rallye-Auto, und das, obwohl der Sport eigentlich nur als leidenschaftliches Hobby möglich für ihn ist. Vergangenes Wochenende untermauerte der Mühlviertler Simon Wagner diesen Ruf bei der Azoren-Rallye, einem Lauf zur Europameisterschaft, mehr als eindrucksvoll. Der 28-Jährige wurde mit Beifahrer Gerald Winter im Skoda Fabia gegen die Profis Dritter, was bislang noch keinem Österreicher in der Geschichte gelang.