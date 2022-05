Ein Steyrer wird Chef von SKF in Steyr. Das klingt jetzt nicht besonders überraschend. Doch das Wie ist beim neuen Chef des Wälzlager-Spezialisten SKF in Steyr, Robert Zeillinger, doch eher außergewöhnlich. Denn als Zeillinger in Wien Betriebswirtschaft und Maschinenbau an der Technischen Universität Wien studierte, gingen dort die die Forschungsleute des niederländischen SKF-Forschungszentrums auf Talentesuche und finanzierten dem jungen Maschinenbauer, der an der TU eine Stelle hatte, das