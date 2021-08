Sie hat zwei Kinder und besuchte in ihrer Jugend die Landwirtschaftsschule.Zu ihren Lieblingstieren gehören die Katzen, Zwerghasen, zwei kleine Ziegen und Hühner. Diese werden in der Früh ins Gehege immer auf die Alm gebracht und am Abend wieder in den Stall eingesperrt.Vor einigen Jahren wurde sie vom damaligen Obmann gefragt, ob sie es sich vorstellen könne Sennerin zu werden. Bis heute ist sie mit großer Freude an ihrer Arbeit dabei.