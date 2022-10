Der gemeinnützige Wohnbau wird noch mehr an Bedeutung gewinnen. Davon ist Christoph Khinast überzeugt – gerade angesichts der hohen Inflation und Energiekosten. Am 1. Jänner wird der 54-Jährige in die Wohnbaubranche wechseln, er wird als Nachfolger des in die Pension gehenden Nikolaus Prammer Vorstandsdirektor der Landeswohnungsgenossenschaft Lawog. Gestern wurde der Linzer in der Hauptversammlung von den Eigentümervertretern von Land, Gemeinde- und Städtebund bestellt.