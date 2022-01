Jedes Kind müsse die Chance auf Bildung bekommen – egal, welche Abschlüsse oder wie viel Geld die Eltern hätten, sagt Michael Thaler. Der Trauner hat Soziologie an der Johannes Kepler Universität in Linz studiert und ist seit vergangenem September als Recruitment Manager für Teach for Austria Oberösterreich tätig. Die Bildungsinitiative unterstützt etwa Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien dabei, weiterführende Bildungswege zu gehen.