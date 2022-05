Per Zufall zur WM-Teilnahme? Was sich nach dem Drehbuch eines mittelmäßigen Kinofilms anhört, wurde für den Bad Ischler Daniel Keil Realität. Der 26-Jährige tritt für Österreich am Wochenende bei der Papierflieger-Weltmeisterschaft im Salzburger Hangar-7 an. Er wird die heimischen Farben in der Kategorie „Flugdauer“ vertreten. Dabei geht es darum, einen Papierflieger so zu werfen, dass er möglichst lang in der Luft bleibt.