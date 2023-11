Vincent Lindpointner: Oberösterreichs große Turn-Hoffnung

Wer den Olympiasiegern und Weltmeistern im Turnen von morgen bei ihrer Feinarbeit zuschauen will, der sollte am Freitag und Samstag unbedingt in der TipsArena in Linz vorbeischauen. Dort geben sich beim 18. TGW Austrian Future Cup Talente aus nah und fern ein Stelldichein. Auch für den 17-jährigen Leondinger Vincent Lindpointner ist der Auftritt bei diesem renommierten Nachwuchsmeeting einer der absoluten Saisonhöhepunkte.