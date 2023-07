Ulf Dückelmann: Empathischer Erzähler düsterer Stoffe

Während seines Maturajahres brachte der heute 47-jährige Freistädter Theaterregisseur, Autor, Schauspieler und Filmemacher mit zwei Freunden sein erstes Werk zur Aufführung. Das Abschlussstück seines Studiums wurde im rumänischen Temesvar gezeigt – und gewann den Jury-Preis. Mehrere rumänische Theater, darunter das Nationaltheater, meldeten sich daraufhin bei ihm. So kam er in den folgenden Jahren viel herum: Nicht nur in Rumänien, auch in Ungarn, Griechenland und Deutschland wirkte er.