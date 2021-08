Es werden wieder Messen durchgeführt in Oberösterreich. Gestern eröffnete mit der Erlebnismesse Freistadt die erste große Publikumsmesse im Bundesland seit der Welser Energiesparmesse im März 2020. Mehr noch: Mit der Mühlviertler Wiesn ist auch wieder ein traditionelles Volksfest am Start. Einer, der immer an diese Rückkehr der großen Ausstellungen und Feste geglaubt hat, ist Freistadts Messepräsident Franz Kastler.