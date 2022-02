Sie habe früher selbst unter Lampenfieber gelitten und möchte, dass es anderen Menschen nicht so gehe wie ihr, sagt Maria Staribacher. Die gebürtige Kirchdorferin (an der Krems) hat am Sonntag den zweiten internationalen Redewettbewerb „Zoom-Slam“ von Speaker Hermann Scherer gewonnen. Mit ihrer einminütigen Rede über Aufregung und Unsicherheit auf der Bühne setzte sie sich gegen 314 Teilnehmer aus 22 Nationen durch.