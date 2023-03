Tim Manhal: Ein Goldjunge träumt von Olympia

Auf der Linzer Gugl wird nicht nur Fußball gespielt. Im Olympiazentrum trainieren die besten Schwimmer des Landes. Seit zwei Jahren ist auch der elfjährige Tim Manhal vom 1. LSK Heindl dabei – an fünf Abenden in der Woche. Lediglich das Wochenende ist frei, es sei denn bei Wettkämpfen – so wie die österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklasse, die von 10. bis 12. März in Graz stattfanden. Der LSK war der beste unter den oberösterreichischen Schwimmvereinen.