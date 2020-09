Tilo Klettes Sprung ins kalte Wasser

Trainieren, essen und schlafen. Mehr als zwei Jahrzehnte lang lebte Basketball-Profi Tilo Klette nach dem immer gleichen Tagesrhythmus. Doch jetzt ist alles anders. Der 42-jährige Welser zog einen Schlussstrich unter seine Karriere. „Ich musste unglaublich viel trainieren, um überhaupt spielen zu können“, sagt der zuletzt bei Flyers Wels agierende Topscorer. Diese Entscheidung fiel ihm sichtlich schwer, doch sein Körper zeigte dem in der DDR aufgewachsenen Athlet die Grenzen auf.

Wie für jeden Profisportler stellte sich auch für Klette die Frage, wie es nach der Karriere weitergehen soll. Dummerweise fiel das Ende seiner sportlichen Laufbahn mit dem Ausbruch von Corona zusammen. Der gebürtige Dresdner wagte nun den Sprung ins kalte Wasser und übernahm die Firma „Ben’s Sport“, bei der er bisher als einer von vier Gesellschaftern firmierte. Das österreichweit einzigartige Fachgeschäft vertreibt Sportartikel, Ausrüstung und Accessoires mit den Schwerpunkten Baseball, American Football, Volleyball und natürlich Basketball. Nach Klettes Vorstellungen soll „Ben’s Sport“ mit Hilfe des Internet-Handels wachsen. Der ehemalige Sportstar plant auch eine eigene Produktlinie.

Als geschäftsführender Gesellschafter ist der Ex-Sportler inzwischen Mädchen für alles. „Ich habe die in Vorarlberg lagernde Ware in einen großen Lkw gepackt und nach Wels gebracht. Als das Geschäftslokal umgebaut wurde, habe ich eigenhändig alle Böden herausgerissen“, schildert Klette. Zuletzt verbrachte er täglich bis zu 13 Stunden damit, seinen neuen Store in der Welser Ringstraße in Schwung zu bringen.

„Trainieren und schlafen ist jetzt gestrichen. Zum Essen kommt er nur noch einmal am Tag“, bedauert Ehefrau Judith ihren 2,06 Meter großen Hünen. Doch Tilo, der als Sportler unter anderem in Japan und Puerto Rico Geld verdiente, kann nicht anders: „Ich bleibe, bis die Sachen erledigt sind. Das habe ich in mir“, sagt der Vater von drei Kindern.

