Thomas Philipp: Er liebt Grauzonen und Randbereiche

Thomas Philipp mag es, wenn etwas nicht auf den ersten Blick eindeutig ist. Das merkt man schon an den Namen der Kulturinitiativen, die der Linzer maßgeblich prägt. So trägt ein von ihm mitgegründeter Kulturverein den seltsamen Namen "qujochö". Und auch von der Bezeichnung des gestern eröffneten FMR-Festivals in Linz lässt sich nicht gleich auf den Inhalt schließen. FMR spielt auf das Wort ephemer (flüchtig, temporär) an.