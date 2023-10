Thomas Oberreiter: In der obersten Etage angekommen

Zwei gerahmte Kunstwerke, noch reichlich Platz in den Bücherregalen, ein leerer Schreibtisch: Es ist nicht zu übersehen, dass Thomas Oberreiter erst kürzlich sein Büro im Verwaltungsgebäude im EU-Viertel in Brüssel bezogen hat. Seit 1. September ist der 57-jährige Oberösterreicher der Vertreter Österreichs bei der Europäischen Union. Er steht an der Spitze von mehr als 150 Mitarbeitern aus allen Ministerien.