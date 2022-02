Am 24. Juli hat Bernd Lamprecht Geburtstag – und das Datum passt genau, "denn 24/7 ist irgendwie auch mein Motto", sagt der Linzer Lungenfacharzt und Corona-Experte, für den der Beruf auch Berufung ist – und ein langer Arbeitstag keine Seltenheit. Nun erhält der 45-Jährige den Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität (KUK) in Linz.