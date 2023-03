Sie läuft die letzten Wochen und Monate immer mehr zur Hochform auf, was in einer der olympischen Kernsportarten absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Die Linzerin Susanne Gogl-Walli katapultierte sich vergangenes Wochenende bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul über die 400 Meter in eine neue Umlaufbahn, was ihr Leistungsvermögen betrifft.