Ob exotische Apfel-Curry-, klassische Bärlauch- oder cremige Gemüsesuppe: Der Stand mitten am Eferdinger Stadtplatz war bestens gefüllt am heurigen Familienfasttag – und das ist Erika Schapfl und ihrem Team von der katholischen Frauenbewegung (kfb) zu verdanken. „560 Gläser Suppe to go haben wir dieses Jahr gegen freiwillige Spenden abgegeben – und stolze 3300 Euro eingenommen“, erzählt die 58-Jährige, die als Kanzlei-Assistentin bei einem Notar arbeitet.