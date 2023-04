Die Leber ist sein Lieblingsorgan, gleich gefolgt von der Bauchspeicheldrüse. „Schon am Beginn meines Studiums hab ich gewusst, dass mich die Fächer Chirurgie und Onkologie am meisten faszinieren“, sagt Primar Stefan Stättner (46), Leiter der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck und Gmunden.