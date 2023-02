Stefan Esterbauer: Seine Skulptur ziert einen Platz in Riad

Er war einer von 30 Glücklichen, die unter 600 Bewerbungen für das Bildhauer-Symposium "Tuwaiq Sculpture" im Jänner – benannt nach dem Gebirgszug rund um Riad – ausgewählt wurden: Also reiste Stefan Esterbauer von Hochburg-Ach in die saudi-arabische Hauptstadt, wo er einen Monat arbeitete: "I am beginning to see the light", eine Zeile aus einem alten Liebeslied, inspirierte den 44-Jährigen zu seiner gleichnamigen Skulptur aus Granit.