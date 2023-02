Stefan Ebner, FIFA-Schiedsrichter aus St. Peter am Hart

Das Viertelfinale im ÖFB-Cup zwischen dem WAC und Rapid am 3. Februar wird Stefan Ebner in Erinnerung bleiben. Für den 31-jährigen Innviertler war es das erste Spiel, das er als FIFA-Schiedsrichter leiten durfte. „Dieser Moment, als ich das FIFA-Wappen an meinem Trikot festgemacht habe, war schon ein emotionaler. Da kommen Gefühle hoch.