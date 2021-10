Dass aus ihm einmal ein Marathon-Mann werden könnte, war in den frühen 1980er-Jahren eher nicht absehbar. Damals machte der Linzer Ewald Tröbinger als Frontmann der Band „Superfeucht“ Tempo, stand mit einigen Songs („Jetzt oder nie“) sogar unter Hit-Verdacht und wurde als „Support-Act“ im Windschatten von Kultfigur Falco beinahe so etwas wie weltberühmt in Österreich.