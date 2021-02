Sie gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln: „Die Leute rufen an und bestellen Socken, wir stricken das ganze Jahr.“ Wir, das sind Sabine Hutterer und ihre Mutter Rosa Schiendorfer. Die beiden Frauen aus Regau im Bezirk Vöcklabruck sind wahre „Strickliesln“. Schon als Kind sei sie mit ihrer Mama im Wohnzimmer gesessen und habe Freude an der Handarbeit gehabt, erzählt Hutterer. Auch im Erwachsenenalter ist sie eifrig am Werk.