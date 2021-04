Tina Geroldinger war gerade einmal drei Jahre alt, aber in diesem Augenblick wusste sie genau, was sie wollte. Diese kleine rote Trompete, unerreichbar hoch oben in diesem Spielzeuggeschäft. „An den – meist männlichen – Trompetern hat mich immer schon fasziniert, dass sie sich so selbstbewusst hinstellen und mit ihrem Instrument eine Geschichte erzählen.