Rund 500 der insgesamt 1100 Organistinnen und Organisten der Diözese Linz, die vom Orgelreferent der Diözese Siegfried Adlberger vertreten werden, gestalten in der heutigen Osternacht die Auferstehungsfeiern in ihren Pfarrkirchen musikalisch. Eine von ihnen ist Margit Primetzhofer, die heute die Register der Richter-Orgel in der weltberühmten Pfarrkirche Kefermarkt ziehen wird – zum 25.