Medizin zu studieren, war ein Kindheitstraum der heute 58-jährigen Linzerin. „Dass schließlich die Forensik mein Fachgebiet wurde, war jedoch ein Zufall“, sagt Heidi Kastner. Eigentlich wäre sie lieber Gerichtsmedizinerin geworden. Dies scheiterte aber am Mangel an Ausbildungsplätzen. So verschlug es die Medizinerin in die Forensik. 1988 begann ihre berufliche Karriere in diesem Fach in der Justizanstalt Garsten.