Im Talentezentrum Oberösterreich – BORG und HAS für Leistungssport – werden die heimischen Medaillenhoffnungen der Zukunft in mehr als 20 Sportarten ausgebildet. Für Johanna Plank ist diese Zukunft bereits da: Die 19-Jährige aus Altmünster (Bezirk Gmunden) hat vor wenigen Wochen die Matura erfolgreich absolviert und steht in den Startlöchern einer erfolgreichen Karriere als Leichtathletin.