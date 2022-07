Geht Linda Luses Plan auf, werden bald bis zu drei Meter hohe Pflanzenobjekte im Betrieb der Gmundner Keramik entstehen. Gestern trat die Künstlerin aus Leonding ihren Aufenthalt am Traunsee an, wo sie mit fünf internationalen Kollegen Infrastruktur und Wissen der Manufaktur nutzen kann. Die sechs Profis sind dank einer Einladung der Landes-Kultur GmbH Teil der ersten „Academy of Ceramics Gmunden“ (AoCG).