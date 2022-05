Fragt man Alfred Rauch nach seinen Hobbys, denkt er nicht lange nach: „Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt er. „Ich habe das Privileg, das zu machen, was mir am meisten Spaß macht.“ Und so ist derzeit das größte Hobby des Linzers die Leitung eines ganz besonderen Festivals: Von 20. bis 24. Juni stellt das Linzer „sicht:wechsel“-Festival die (Theater-)Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung ins Rampenlicht.