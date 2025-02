Secondhandkleidung von und für Bad Ischl

Fünf Jahre ist es her, seit Amara Strasser gemeinsam mit vier Freundinnen in deKatholischen Jugend Bad Ischl die Idee zum „Kleiderkammerl“ hatte. Die Jugendlichen saßen in Gruppen zusammen und überlegten. „Die einen planten ein großes Stadtspiel, andere einen Wandertag“, erinnert sich die 21-jährige Bad Ischlerin, die in Wien Volksschullehramt studiert.