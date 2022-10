Die Stunden, die sie zum Organisieren des „Tags der Wiederbelebung“ investiert, hat Veronika Kögler längst aufgehört zu zählen. Wenn am Samstag an mehreren Stationen entlang der Linzer Landstraße sowie erstmals auf dem Freistädter Hauptplatz an Puppen Herzmassage und Beatmung ausprobiert werden können, ist die Arbeit der gebürtigen Hofkirchnerin (Traunkreis) schon getan.