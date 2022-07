Die Salzkammergut Trophy steigt von 15. bis 17. Juli im Raum Bad Goisern schon zum 25. Mal und ist zu einer der größten Mountainbike-Veranstaltungen Europas angewachsen. Mit Sabine Sommer schrieb auch eine Mühlviertlerin die Geschichte des ganz besonderen Rennens oft schon mit. Für die ausdauernde 49-Jährige, in Neumarkt im Mühlkreis wohnhaft, ist dieses Wochenende wie so viele andere in der Saison eine absolute Familienangelegenheit.