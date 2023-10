Rudi Müllehner: Der Trafikant als Theatermacher

Rudi Müllehner, 48, leitet mit seiner Partnerin Cornelia Metschitzer die "Tribüne" in Linz

Die Schauspielerei ist mir passiert, das war nicht geplant", sagt Rudi Müllehner. Obwohl erst 48 Jahre alt, gehören er und seine Partnerin Cornelia Metschitzer zu den Urgesteinen der Linzer Theaterszene. Am Montag vor zehn Jahren ging ihr Traum in Erfüllung: Sie eröffneten mit der "Tribüne" an der Linzer Eisenhandstraße ihr eigenes Theater. Zuvor hatte das Landestheater das ehemalige Eisenhandtheater bespielt.