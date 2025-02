Roman Haunschmid organisiert den 100. Discoabend für Menschen mit Beeinträchtigung

"Die Freude in den Gesichtern, wenn der DJ den ersten Ton abspielt, ist unglaublich“, sagt Roman Haunschmid, Obmann des von ihm gegründeten Vereins MoBet (mobile Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigung). Am Freitag, 21. Februar, werden wieder viele Augen leuchten, beim 100. Discoabend für Menschen mit Beeinträchtigung im Volkshaus Pichling in der Solarcity Linz.Es ist eines von vielen Angeboten des Vereins MoBet, den der diplomierte Behindertenpädagoge 2012 ins Leben gerufen hat.